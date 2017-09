Regering Sri Lanka erkent bestaan babyfarms

Lesbisch stel gaat op wereldwijde trouwtournee

19 september Een lesbische echtpaar gaat in alle landen trouwen waar dat mogelijk is. Het is een kunstproject van Fleur Pierets (44) uit Antwerpen en Julian P. Boom (39) uit Amsterdam. Bij wijze van symbool geven zij elke keer opnieuw het ja-woord. Vooralsnog in 24 landen in totaal. Morgen beginnen zij in New York City.