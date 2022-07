Reizigers urenlang vast in snikhete Thalys, raam kapotgeslagen voor frisse lucht: ‘beestachtig’

Op sociale media zijn beelden te zien van een man die een raam van de trein kapotslaat, in een poging frisse lucht te krijgen. Op andere beelden is te zien hoe omstanders proberen water door een kapotgeslagen raam naar binnen te gooien.



Lydie Leers uit Antwerpen was een van de passagiers. ,,De airco werkt niet, we zijn allemaal nat van het zweet. Verschillende mensen zijn onwel geworden en we mogen er niet uit”, vertelde ze aan HLN.



,,We zouden normaal gesproken om half zes vanavond vertrokken zijn, maar hadden een uur vertraging’’, doet ze het verhaal. ,,Toen de trein om half zeven alsnog ging rijden, duurde het maar een paar minuten. Net buiten het station viel hij stil. Tot overmaat van ramp viel ook de airco uit.’’ Al snel raakte iedereen doorweekt van het zweet, vertelt Leers.