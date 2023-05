Rellen en onderzoek naar politie Wales na dood tieners op e-bike: werden ze achtervolgd of niet?

Beste vrienden. Al van jongs af aan. Straatschoffies. Die alle straten en steegjes in Ely als hun broekzak kenden. In die gemeenschap in het westelijke deel van de grootste stad van Wales halen jongeren plezier uit kat-en-muis-spelletjes met de politie. Zo gaan de verhalen over Kyrees en Harvey woensdag in Britse media. Het is twee dagen na het fatale ongeluk en er is veel gebeurd, en veel te bespreken.