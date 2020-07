Rellen in Belgrado na nieuwe lockdown, betogers dringen parlement binnen

Slavin (61) bevrijd uit berging Braziliaan­se schoon­heids­con­sul­tant

7 juli In een residentiële buitenwijk van Sao Paulo is een 61-jarige vrouw gered uit een situatie die volgens de Braziliaanse justitie vergelijkbaar was met slavernij. De huishoudster woonde in een berging zonder douche en toilet, sliep op een bank, was voor eten en andere eerste levensbehoeften afhankelijk van buren en had de afgelopen 22 jaar geen dag vrij.