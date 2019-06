Rellen in Duits asielzoekerscentrum: agenten raken gewond

Trump: ‘Boris Johnson zou excellente opvolger zijn van May’

4:22 Volgens de Amerikaanse president Donald Trump zou Boris Johnson een ,,excellente’’ opvolger zijn van de Britse premier Theresa May. Dat zegt hij in een interview met de Engelse krant The Sun, enkele dagen voor zijn staatsbezoek aan Londen. Dat vindt plaats van komende maandag tot en met woensdag.