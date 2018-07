Rellen in Parijs na WK-winst, winkelruiten sneuvelen, traangas ingezet

G7: Rusland moet ophelde­ring geven over MH17

15 juli De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben Rusland opgeroepen om opheldering te verschaffen over het neerstorten van het passagiersvliegtuig MH17. De Boeing werd op weg van Schiphol naar Maleisië in juli 2014 door een luchtdoelraket in Oost-Oekraïne neergehaald. Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.