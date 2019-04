Rellen in Spanje rond bijeenkomst extreemrechtse partij Vox

Honderdja­ri­ge stelt zich verkies­baar in Duitsland

4:01 In Duitsland stelt de 100-jarige Lisel Heise zich verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kirchheimbolanden, een stadje met zo’n achtduizend zielen in de zuidwestelijke staat Rijnland-Palts. Speerpunt in de campagne van Heise, een oud-gymlerares, is de heropening van het lokale zwembad.