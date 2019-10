Reportage uit oorlogsgebied Noord-Syrië: ‘We zijn zo ontzettend bang’

Update Verdachte weduwe vermoorde Tob Cohen op borgtocht vrij

16:24 Sarah Wairimu Cohen, de vrouw van de in Kenia om het leven gebrachte Nederlander Tob Cohen, is vandaag na 44 dagen detentie op borgtocht vrijgelaten. Dat melden Keniaanse media. Ze geldt als de hoofdverdachte in de zaak rond de dood van de Nederlandse zakenman en voormalig topman van Philips. Volgens de aanklagers heeft ze de moord met zo’n twintig anderen beraamd en gepleegd.