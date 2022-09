Republikein Sarah Palin verliest verkiezing voor Congreszetel van inheemse Mary Peltola

727.000 runderen verdronken bij overstro­min­gen Pakistan: ‘Een derde van het land staat onder water’

Het dodencijfer bij de overstromingen in Pakistan is verder gestegen. 1136 mensen zijn omgekomen. Ook de veestapel van het land is ongekend hard getroffen. Meer dan 727.000 runderen zijn verdronken, melden lokale media. De minister van Klimaat meldt dat ‘letterlijk een derde van het land onder water staat'.

30 augustus