Republikein Youngkin wint gouverneurschap van Virginia

Enkele maanden terug had McAuliffe nog een comfortabele leiding in de peilingen. Zijn verlies in Virginia, historisch een Republikeinse staat die de omslag maakte naar Democratisch tijdens het Obama-tijdperk. Ook president Joe Biden won er een jaar geleden nog met een marge van ruim 10 procent ten opzichte van toenmalig president Donald Trump, wordt door politieke analisten gezien als een afwijzing van Bidens nationale agenda en mogelijk een sombere voorbode voor de tussentijdse Congresverkiezigen van 2022. De Democraten hebben momenteel een nipte meerderheid in de Senaat, die ze volgend jaar kunnen verliezen. Zonder Democratische meerderheid wordt het voor de regering-Biden een stuk lastiger om beleid te maken.