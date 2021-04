Republikeinen fel tegen meer ‘zwarte geschiedenis’ op scholen VS

Tientallen Republikeinse senatoren hebben de regering-Biden vrijdag opgeroepen om een voorstel voor meer onderwijs over het slavernijverleden van de Verenigde Staten in te trekken. De Republikeinen vinden dat meer aandacht voor rassenongelijkheid bij geschiedenisles en maatschappijleer alleen maar verdeeldheid veroorzaakt.

De brief van de 39 Republikeinse senatoren is het recentste hoofdstuk in het politieke debat over rassenongelijkheid en racisme in de Verenigde Staten. De senatoren, aangevoerd door fractieleider Mitch McConnell, schrijven dat het voorgestelde onderwijsbeleid het schoolcurriculum onderhevig maakt aan een ,,gepolitiseerde en verdeeldheid zaaiende agenda’’ en een focus op de onvolkomenheden van de VS als land.

,,Jonge Amerikanen verdienen een grondige kennis en begrip van de maatschappij en de Amerikaanse geschiedenis, Ze moeten zowel onze successen als onze mislukkingen begrijpen’’, schrijven de Republikeinen aan minister van onderwijs Miguel Cardona. ,,De belastingdollars van Amerikanen hoeven niet te worden overgeheveld van dat wat ons land verenigt naar de radicale ideologieën die ons verdelen.’’

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs stelt dat er meer erkenning komt voor het Amerikaanse ,,verleden van systemische ongelijkheden’’ en merkt op dat het ministerie alle bijdragen aan het beleidsvoorstel verwelkomt.

‘Vaderlandslievend onderwijs’

De rechterflank van de Republikeinse partij heeft het al langere tijd voorzien op projecten waarin de zwarte bladzijden van de Amerikaanse geschiedenis meer worden belicht. Zo was oud-president Donald Trump geregeld kritisch over het 1619-project van The New York Times, dat een Pulitzerprijs won en aandacht besteedde aan het verleden van de eerste Afrikaanse slaven in koloniaal Amerika. Trump wilde in plaats daarvan meer ,,vaderlandslievend’’ onderwijs.

Het beleidsvoorstel van de regering-Biden is bedoeld om onderwijs te ondersteunen ,,dat de breedte en de diepte reflecteert van de diverse geschiedenis van ons land en de vitale rol van diversiteit in de democratie’’, is te lezen op een website van de Amerikaanse overheid. Scholen worden aangemoedigd om in projecten aandacht te besteden aan ,,het systemische buitensluiten, vooroordelen, ongelijkheden en discriminerend beleid in de Amerikaanse geschiedenis’’.