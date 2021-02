Republikeinse partij scheurt door nasleep van Trumps nederlaag en zijn radicale gedrag

Vrouwen verkleden zich als bejaarden voor coronaprik. ‘Vaccin is gewildste product’

10:24 Twee vrouwen in de Amerikaanse staat Florida hebben zich verkleed als bejaarden in een poging een tweede coronaprik te krijgen. Dat melden diverse Amerikaanse media. ,,Een vaccin is het gewildste product dat er is op dit moment, dus we moeten voorzichtig zijn”, aldus lokale gezondheidsfunctionaris Raul Pino.