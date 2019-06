Restanten van ingestorte brug Genua opgeblazen

In buik geschoten zwangere vrouw zelf aange­klaagd voor doodslag

10:12 Een zwangere Amerikaanse vrouw (27) is aangeklaagd voor doodslag op haar ongeboren baby nadat zij door een andere vrouw in haar buik werd geschoten. Een jurypanel dat zich over de zaak boog vindt dat de vrouw de ruzie, die aan de schietpartij vooraf ging, zelf heeft uitgelokt en haar foetus beter had moeten beschermen. ‘Dus’ gaat de schutter vrijuit.