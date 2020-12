Restaurant VS klaagt verzekeraar aan wegens coronaverliezen

Het uiteindelijke oordeel in de rechtszaak in de zuidelijke staat Louisiana kan de toon zetten voor 1300 overige rechtszaken tegen verzekeraars in de VS die weigeren claims uit te betalen van ondernemers bij wie de bedrijfsvoering is stilgelegd. Veel verzekeraars stellen dat verliezen als gevolg van een pandemie niet verzekerbaar zijn. Tom Baker, een rechtsgeleerde aan de Universiteit van Pennsylvania, zegt dat het de eerste kans is voor ondernemers om aan te voeren dat het virus fysieke schade of verlies kan berokkenen.