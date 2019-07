Reusachtig dijbeenbot van megadino gevonden in Frankrijk

In de plaats Angeac-Charente in het zuidwesten van Frankrijk hebben paleontologen bij een opgraving een gigantisch bot van een dinosaurus aangetroffen. Het gaat om een versteend dijbeenbot van ongeveer twee meter lang, terwijl het fossiel een gewicht heeft van circa 500 kilo. Volgens de wetenschappers, gespecialiseerd in resten uit de oertijd, behoorde het meer dan 140 miljoen jaar geleden toe aan een Sauropoda: de grootste planteneter die ooit op aarde heeft rondgelopen.

De opgravingslocatie in het Franse departement Charente was ooit een moeras en geldt als een van de belangrijkste vindplaatsen van dinosaurusresten. Sinds de opgravingen negen jaar geleden begonnen, zijn op de plek al ruim 7000 versteende botten of fragmenten daarvan gevonden. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat bij Angeac-Charente fossielen van veertig verschillende soorten zijn gevonden.

Behalve het megabot vonden de onderzoekers ook stukken van het bekken en andere onderdelen van de dijen van het dier. Volgens paleontoloog Ronan Allain is de vondst belangrijk, omdat daardoor meer informatie beschikbaar is gekomen over de evolutie van het uitgestorven dier en de interactie van de Sauropoda met andere dino's en dieren die miljoenen jaren geleden in het gebied leefden.

Allain vertelde aan Franse media dat hij zeer verbaasd is over de vondst van het bot. ,,Het was een geweldige ontdekking, omdat dit één van de grootste Sauropoda-botten is die ooit in bijna perfecte staat uit de grond is gehaald.” De reusachtige planteneters konden van hun kop tot het puntje van de staart 30 meter lang worden en een gewicht bereiken van tussen de 40.000 en 50.000 kilo.

Sauropoda's kwamen niet alleen voor in Frankrijk. Voetafdrukken van de dinosaurussen zijn op bijna alle continenten, inclusief Antarctica, te vinden. De dieren hadden een extreem lange staart en nek en, vergeleken met hun formaat, een kleine kop. Ze hadden een enorme romp en dikke poten. Volgens wetenschappers waren de dieren ‘dom en langzaam’. De grote grazers vielen dan ook vaak ten prooi aan vleesetende dino's.

Volledig scherm Het gebied waar het bot werd aangetroffen. © AFP

Volledig scherm Het dijbeenbot was nog bijna gaaf. © REUTERS