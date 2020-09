‘Reusachtige rat’ veroorzaakt enorme verstopping en overstroming riool Mexico-City

Overlast van ratten neemt toe (en dit wil Rotterdam eraan doen)

13 september De rattenoverlast neemt toe in Rotterdam. In de eerste negen maanden van dit jaar kreeg de gemeente bijna drieduizend meldingen, ruim 10 procent meer dan in voorgaande jaren. Het is reden over te stappen op een buurtgerichte aanpak, want iedere wijk heeft zo zijn eigen aantrekkingskracht op de plaagdieren.