Reuters-journalisten in Myanmar veroordeeld tot zeven jaar cel

De rechtbank weigerde eerder dit jaar het proces tegen de journalisten stop te zetten, ook nadat de politiefunctionaris verklaarde dat zijn commandant opdracht had gegeven om de documenten aan de verslaggevers te geven. Volgens de agent was een van de twee journalisten 'in de val gelokt'.



Na zijn getuigenis werd de agent veroordeeld tot een jaar celstraf. Zijn familie werd uit hun huis gezet. Ook andere getuigenissen stonden haaks op de aanklacht en de documenten die als bewijs tegen de journalisten werden aangedragen, bleken allesbehalve geheime of gevoelige informatie te bevatten.



De journalisten verklaarden nooit om geheime informatie te hebben gevraagd of in bezit te hebben gehad. De journalisten deden op het moment van hun aanhouding onderzoek naar de moord op tien leden van de Rohingya-minderheid in deelstaat Rakhine.