‘Ridouan Taghi houdt zich schuil in Dubai’

Celstraf tot 7,5 jaar voor twee Syriëgan­gers voor oorlogsmis­drijf

23 juli De 24-jarige Syriëganger Oussama A. uit Utrecht en Reda N. uit Leiden (25) zijn veroordeeld tot respectievelijk 7,5 en 4,5 jaar cel. De rechtbank in Den Haag acht vandaag onder meer bewezen dat zij in het strijdgebied in Syrië en Irak meededen met de terroristische organisatie IS en zodoende terroristische misdrijven hebben voorbereid. Dat gebeurde tussen ongeveer begin 2014 en eind 2016. De twee waren al in Turkije veroordeeld tot zes jaar cel voor terrorisme maar konden vorig jaar naar Nederland komen, waar ze meteen werden opgepakt.