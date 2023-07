Rijkste wint in Engelse ontuchtzaken: OM kan niet op tegen topadvocaten van sterren

Met dezelfde tactiek lukte het Spacey eerder in de VS om beschuldigingen van seksueel misbruik van tafel te vegen. ,,Geld, geld en nog meer geld”, noemde de winnaar van twee Oscars de redenen van het kwartet in Londen. Wat zij ongewenst noemden, was volgens hem niet meer dan onhandig flirten of een romantisch moment met wederzijdse goedkeuring. De mannen wilden ‘op de golven van #Metoo’ een graantje meepikken.



Ryan Giggs hanteerde in Noord-Engeland dezelfde strategie. De ex-voetballer stond terecht voor het mishandelen van zijn vriendin en haar zus. De Welsh Wizard slaagde er met een topjurist aanvankelijk onvoldoende in om haar af te schilderen als een wraakzuchtige en hebberige partner. Giggs bekende een notoire vreemdganger met tirannieke trekken en een aartsleugenaar te zijn. Maar gewelddadig? Nee.



De jury kon vorig jaar niet tot een oordeel komen, waarna het OM opdracht gaf om de zaak over te doen. Kort voor het begin hiervan sprak de rechter hem vrij. Het slachtoffer weigerde te getuigen. Volgens de raadsman van Giggs besloot ze hiertoe door de vondst van ontlastend bewijs. De vrouw zou voordat foto’s van haar gehavende gezicht opdoken in kranten een cosmetische behandeling hebben ondergaan aan haar lippen.