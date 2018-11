‘Robert de Niro van India’ betaalt schulden van 1398 Indiase boeren

In Bollywood is hij ‘de grootste ster van de eeuw’ of gewoon ‘Mr B’. Amitabh Bachchan (76) is voor India wat Robert De Niro is voor Amerika: een topacteur. En sinds gisteren wordt hij nog meer aanbeden in zijn land want op zijn blog meldde de superster dat hij de schulden - zo'n 500.000 euro in totaal - had afbetaald van 1398 boeren uit zijn thuisstaat Uttar Pradhesh.