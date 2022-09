Rode Kruis opent gironummer voor Syrië: ‘Mogen humanitaire ramp niet vergeten’

Bijna 15 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Dat is het hoogste aantal sinds het conflict 11 jaar geleden begon en een miljoen mensen meer dan vorig jaar. ,,Velen leven in de puinhopen van de oorlog, gezondheidsfaciliteiten zijn verwoest, er is weinig stroom en mensen hebben nauwelijks inkomsten. Daar komt bij dat alles veel duurder is geworden in Syrië, waardoor de situatie nog erger is geworden’’, zegt Rode Kruis-woordvoerder Iris van Deinse.

Veel crises tegelijk

De hulporganisatie wil de inwoners meer hulp bieden dan nu het geval is en heeft daarvoor meer geld nodig. Om die reden opent het Rode Kruis vanaf vandaag gironummer 6251. Deinse beseft dat er momenteel veel speelt in de wereld, ook in Nederland, maar zegt dat haar organisatie zoveel mogelijk mensen wil helpen. ,,Ik begrijp dat veel Nederlanders door de economische situatie minder geld kunnen geven, er spelen veel crises op hetzelfde moment. Maar de omstandigheden in Syrië zijn zo nijpend dat we toch deze actie beginnen. Alle beetjes helpen.’’

Het Rode Kruis richt zich vooral op schoon drinkwater en medische zorg. ,,Extra belangrijk nu er sprake is van een cholera-uitbraak. In amper een maand tijd zijn er honderden mensen ziek geworden. Cholera kan worden overgedragen via vervuild water. Ons team zorgt ervoor dat de watervoorziening wordt hersteld en installeert waterpompen, zodat mensen schoon drinkwater krijgen. Naast deze noodhulp proberen we Syriërs ook te helpen voor de langere termijn. Zo leiden we mensen op om een onderneming te starten en delen we zwangere schapen uit, zodat families hun veestapel kunnen uitbreiden en daarvan kunnen leven.’’

Syrië in cijfers:



- Van de ruim 19 miljoen inwoners heeft meer dan 14,6 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Dat is ruim 1 miljoen mensen meer dan in 2021.

- Meer dan 90 procent van de Syriërs leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. In 2010 leefde 28 procent van de bevolking onder die armoedegrens. Covid heeft dit aantal doen oplopen; daarvoor was dit rond de 80 procent.

- Ruim twee derde van de bevolking (12,5 miljoen) ondervindt voedselschaarste. Ruim 800.000 kinderen zijn ondervoed.

- 6,7 miljoen Syriërs zijn nog altijd ontheemd, naast de 5,6 miljoen mensen die het land zijn ontvlucht. Zij vormen 25 procent van de wereldwijde vluchtelingen.

- De helft van de medische infrastructuur (praktijken) ligt plat. En tot 50 procent van de water- en toiletvoorzieningen werkt niet of niet goed.

- Volgens de Global Peace Index is Syrië het minst vreedzame land ter wereld.



Bron: Rode Kruis, VN (Wereldvoedselprogramma en Bureau coördinatie humanitaire aangelegenheden)

Volledig scherm Veel Syriërs proberen nog steeds hun land te ontvluchten. Dat gaat soms gruwelijk mis. Zoals afgelopen week toen een migrantenboot zonk voor de Syrische kust. Daarbij kwamen zeker 94 mensen om het leven. © via REUTERS