Rode Kruis: uitbraak ebola in 'kritieke fase'

Kabinet bezorgd om mogelijke grenscon­tro­les Duitsland

12:28 Staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) maakt zich zorgen over de plannen van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer om de grenzen te sluiten. Volgens Harbers ,,lopen we met z'n allen schade op'' als Duitsland weer strikte grenscontroles instelt, zoals Seehofer van plan is. Het dreigt de Duitse regering aan het wankelen te brengen.