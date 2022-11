Roemeen vast voor smokkelen 17 Afghanen in busje vanuit Nederland naar VK

Vasile Costache verscheen woensdag voor een rechter in Westminster, die besliste dat hij aangehouden blijft in afwachting van de rechtszaak tegen hem en vijftien medeverdachten, in januari in de Zuid-Londense wijk Croydon.

De Roemeense politie arresteerde de vijftiger vorige maand in de stad Ploiesti, zo'n 56 kilometer ten noorden van de hoofdstad Boekarest. Tegen hem was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd nadat hij in juni niet was komen opdagen bij een hoorzitting in Croydon, meldt het Britse agentschap National Crime Agency (NCA). De Roemeen, voorheen woonachtig in Hounslow in het zuidwesten van Groot-Londen, was negen maanden eerder op borgtocht vrijgelaten na een arrestatie wegens samenzwering om illegale immigratie mogelijk te maken. Costache, die ook de naam Vasile Matei gebruikt, werd ingerekend op de luchthaven Londen-Luton vlak voordat hij een vlucht naar Boekarest wilde nemen.

Breda

Zijn aanhouding vloeide voort uit onderzoek naar de smokkel van zeventien mannen, vrouwen en kinderen uit Afghanistan vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Ze waren in juni 2019 in Nederland onderschept in een Mercedes-busje met Brits kenteken. De migranten, onder wie vijf kinderen tussen de 5 en 14 jaar oud en een zwangere vrouw, zaten verstopt in speciale houten compartimenten achter een lading autobanden. De Afghanen waren in de buurt van Breda aan boord gegaan en zouden met een veerboot vanuit Hoek van Holland over Het Kanaal worden gesmokkeld. De Nederlandse politie stopte het busje onderweg tijdens een gecoördineerde operatie in samenwerking met de NCA.

Costache zou met een tiental anderen hebben samengewerkt om de mensensmokkel te organiseren. Zijn aanhouding bewijst volgens NCA-onderzoekschef Chris Hill het ‘internationale bereik’ van het anti-misdaadagentschap. ,,Door samen te werken met partners in Roemenië konden we Costache lokaliseren en ervoor zorgen dat hij terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk om voor de rechtbank te verschijnen’’, reageert hij in het persbericht.

Twee medeverdachten legden volgens hem al een bekentenis af. Het NCA kwam de verdachten op het spoor na een breder onderzoek naar witwassen en georganiseerde immigratiecriminaliteit.

