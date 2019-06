Rommelig tv-debat Democraten is startsein Amerikaanse presidentsverkiezingen

Dat Elizabeth Warren een hoofdrol zou spelen in de eerste helft van een tweedaags tv-debat tussen de Democraten die volgend jaar president Trump van zijn troon willen stoten, was te verwachten. De senator begon aan het debat als de kandidaat met ‘momentum’, die langzaam opstoomt in de peilingen.

Het eerste uur domineerde ze het debat, met haar belofte op te komen voor de werkende Amerikanen en de scherpe, nauwkeurige beleidsvoorstellen waarvan ze haar handelsmerk heeft gemaakt. ,,De rijken worden in de VS zodanig bevoordeeld, dat sprake is van corruptie, puur en simpel”, sprak ze.

Maar naarmate het debat vorderde, was het collega-senator Cory Booker die zich meer en meer in de kijker speelde, met de meeste spreektijd van alle deelnemers, een optimistisch slotakkoord en simpele oplossingen. ,,Je hebt een rijbewijs nodig om een auto te mogen besturen, je zou ook een vergunning nodig moeten hebben om een wapen te hebben.”

Rommelige avond

Omdat er zoveel Democraten in de race zijn om presidentskandidaat te worden, was de groep in tweeën gesplitst. Maar ook met tien deelnemers op het podium werd het nog een tamelijk rommelige avond, vol technische problemen en kandidaten die door elkaar heen om aandacht riepen. De 60 seconden spreektijd werd vooral gebruikt om eigen standpunten uit de doeken te doen.

Volledig scherm Een grote groep Democraten wil het uiteindelijk in de presidentsverkiezingen gaan opnemen tegen Donald Trump. © AFP Een verrassend goed moment had Julián Castro, onder president Obama minister van Huisvesting en de eerste Amerikaan met Latijns-Amerikaanse wortels die probeert president te worden. Hij trok handig de discussie over immigratie naar zich toe in een woordenwisseling met Beto O’Rourke, het voormalige Texaanse Congreslid dat tot voor kort een grootse toekomst werd toegedicht. Hij zakte ondertussen juist verder en verder weg door geregeld niet of onduidelijk te antwoorden op vragen.

Primeur

Het debat kende ook een primeur met maar liefst drie vrouwen op het podium. Nooit eerder deed meer dan één vrouw mee aan een tv-debat in de campagne om het presidentschap. Komende nacht doen nog eens drie vrouwen mee aan de tweede ronde. Amy Klobuchar, senator uit Minnesota, benadrukte het nog even toen het over het recht op abortus ging: ,,Er staan hier drie vrouwen die nogal hard hebben gevochten voor het recht van een vrouw zelf een keuze te maken.” Het levert een van de luidste applausrondes van de avond op.

Het debat was ook de eerste gelegenheid voor veel kandidaten om zich voor te stellen. De meesten zijn redelijk onbekend bij de Amerikanen, alleen koplopers als voormalig vice-president Joe Biden en senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders hebben eigenlijk naamsbekendheid.



De burgemeester van New York, Bill De Blasio, maakte indruk met een charismatisch optreden vol felle interrupties. En dat terwijl hij in New York uitgelachen werd om zijn presidentiële ambities. Nu bleek hij helemaal niet te misstaan op het podium. De vraag is wel of linkse activisten als De Blasio, of pragmatici als Klobuchar het vertrouwen van Democratische kiezers uiteindelijk zullen krijgen.

Donald J. Trump on Twitter BORING! Vooralsnog bleken de meeste kandidaten nog wat voorzichtig tijdens dit eerste debat. Op de vraag wie het complete zorgsysteem op z’n kop wil zetten en private zorgverzekeringen helemaal af wil schaffen, staken alleen De Blasio en Elizabeth Warren hun hand omhoog.



President Trump kijkt mee, en laat halverwege weten wat hij ervan denkt: ‘SAAI!’, schrijft hij luid en duidelijk op Twitter.