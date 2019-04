Romney 'ziek' na lezen rapport Mueller over Trump

De Republikeinse senator Mitt Romney heeft vrijdag gezegd dat hij ,,ziek’’ en ,,ontsteld’’ is door wat speciaal aanklager Robert Mueller in zijn rapport zegt over president Donald Trump en diens naaste medewerkers.

Zijn meeste partijgenoten weigeren tot dusver commentaar te geven op het explosieve resultaat van het uitgebreide onderzoek van Mueller en zijn team. ,,Ik ben onpasselijk geworden van de omvang en alomtegenwoordigheid van oneerlijkheid en misleiding door personen in de hoogste regeringskringen van dit land, onder wie de president’’, aldus Romney via Twitter.

,,Ik ben bovendien erg geschrokken dat medeburgers die meededen in de presidentscampagne hulp van Rusland hebben toegejuicht, met inbegrip van informatie die illegaal was verkregen. Dat niemand van hen de moeite heeft genomen de politie in te lichten.’’

Eerder vandaag werd duidelijk dat de voorzitter van de justitiecommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Democraat Jerrold Nadler, formeel inzage eist in het hele rapport van de speciale onderzoeker Robert Mueller. Het ministerie van Justitie had eerder een minder geredigeerde versie toegezegd aan een selecte groep leden van het Senaat en het Huis van Afgevaardigden.

Volgens Nadler is de gisteren gepresenteerde versie voor veel Congresleden onduidelijk. Stukjes uit het originele rapport zijn onleesbaar gemaakt, omdat die met andere lopende zaken te maken zouden hebben. Het rapport gaat over beweringen dat toenmalig Republikeins presidentskandidaat Trump in 2016 zou hebben samengezworen met Russen.

Het onderzoek van Robert Mueller, dat 22 maanden in beslag nam, heeft volgens het 448 pagina’s tellende rapport geen aanwijzingen opgeleverd dat president Donald Trump of zijn campagneteam samenwerkten met Rusland tijdens de presidentsverkiezingen in 2016.