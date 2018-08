Rondvliegende tentharing kost Deense motorrijder het leven

Update Man (26) gearres­teerd om doodrijden Nederland­se vrouw in Melbourne

12:14 In Melbourne is een 26-jarige man gearresteerd die vermoedelijk het fatale ongeluk heeft veroorzaakt waarbij gisteren een 27-jarige Nederlandse vrouw om het leven kwam. De arrestatie volgde enkele uren nadat politie-inspecteur Stuart McGregor had aangegeven dat er nog vier verdachten over waren.