Rotterdamse zakenman opgepakt op Franse luchthaven, 'een van meest gezochte criminelen in België’

Een Rotterdamse zakenman is begin deze maand, op een internationale luchthaven op de grens van Zwitserland en Frankrijk, opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een beruchte drugsbende in Antwerpen. Het gaat om projectontwikkelaar Bas K., woonachtig in het Belgische Brasschraat, vlak bij de Nederlandse grens.

Volgens het Vlaamse medium Het Nieuwsblad gaat het om een van de meest gezochte mannen van België. K. probeerde begin oktober met een vals Grieks paspoort een vliegtuig te nemen op EuroAirport Bazel-Mulhouse-Freiburg in Frankrijk. Tijdens een controle liep hij tegen de lamp. K. wordt ervan verdacht de witwasser te zijn van de drugsbende rond het Antwerpse waterzuiveringsbedrijf Kriva Rochem, meldt de Belgische krant.

Kriva Rochem verstopte vorig jaar tonnen cocaïne tussen ladingen mangaanerts en voerde die in naar Nederland. De cocaïnesmokkel kwam aan het licht, toen de Nederlandse politie het superbeveiligde EncroChat-communicatiesysteem kon kraken. Daar doken berichten op van ‘Bongoking’, de schuilnaam die een vermeende compagnon van Bas K. gebruikte om te communiceren met andere verdachten. De politie onderschepte vervolgens containers met 3,2 ton cocaïne in de Rotterdamse haven.

Grootschalig onderzoek

Met de aanhouding van K. is het strafrechtelijke onderzoek naar de drugsbende nog lang niet afgerond. De Belgische politie is nog naarstig op zoek naar Flor B., een man uit het Belgische Limburg die eerder dit jaar werd toegevoegd aan de mostwantedlijst van de federale politie. Volgens hen staat B. op deze lijst omdat hij zwaar geweld niet schuwt. ,,Geweld is voor ons een criterium waaraan wij prioriteit geven bij opsporingen van gekende daders. Dat is zeker bij F. het geval.”

Ontvoering

F. is verschillende keren gesignaleerd in Nederland, waar hij ook verschillende strafbare feiten heeft gepleegd. In februari 2016 ontvoerde hij samen met de Antwerpse beroepscrimineel Koen van S. een Nederlandse bloemist die een lading van 40 kilo heroïne had verloren aan de Britse douane.

Het slachtoffer had al 65.000 euro afbetaald aan de bende van B., maar die nam daarmee geen genoegen. De bloemist werd op een ochtend ontvoerd naar een woning in het Kempense Balen. Daar bewerkte de bende hem met een scheermes, kreeg hij een pistool tegen zijn hoofd en werd hij ernstig mishandeld.

B. ontkende tijdens een rechtszaak alle betrokkenheid. ,,De bloemist heeft het ontvoeringsverhaal verzonnen. Hij is een zware drugscrimineel die zelf tot 17 jaar cel in Engeland is veroordeeld”, zei hij vol overtuiging tegen de rechters. Dat mocht niet baten. Van S. kreeg zeven jaar cel, B. vier jaar.

Door deze veroordeling, die in 2020 door het hof van beroep werd bekrachtigd, is de Belg nu op de mostwantedlijst gezet. B. man is al geruime tijd uit België gevlucht en houdt zich vermoedelijk schuil in Zuid-Afrika. Zijn laatst gekende woonplaats in België was Brasschaat, ‘toevalligerwijs’ de woonplaats van de Rotterdamse Bas K.