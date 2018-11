Rouwend hondje houdt al 80 dagen de wacht aan drukke weg waar baasje stierf

Nederland­se diplomaten weg uit Pakistan na doodsbe­drei­gin­gen

19:34 Er zijn in de kwestie-Asia Bibi doodsbedreigingen geuit aan het adres van Nederlandse diplomaten in Pakistan. Daarom heeft Den Haag ‘een groot aantal’ personeelsleden van de ambassade in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad terug naar Nederland gehaald. Dat zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in Brussel. ,,We nemen de veiligheid van ons personeel heel serieus.’'