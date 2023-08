Ruim 1 miljard euro schadevergoeding voor Amerikaans slachtoffer van wraakporno

De vrouw wordt in de gerechtsdocumenten enkel aangeduid met de initialen D.L. In haar aanklacht stelde ze dat haar ex na hun relatiebreuk intieme foto's van haar online had geplaatst om haar ‘publiek te schande te maken’.

Haar advocaten eisten aanvankelijk 100 miljoen dollar (91,5 miljoen euro) aan schadevergoeding. De jury kende haar uiteindelijk een bedrag van 200 miljoen dollar (163 miljoen euro) toe vanwege de psychische pijn in het verleden en de toekomst die haar is aangedaan. Daarbovenop moet Jackson van de jury 1 miljard dollar (915 miljoen euro) betalen aan het slachtoffer. Daarmee wil de jury een voorbeeld stellen.

,,We hopen dat het duizelingwekkende bedrag van dit vonnis anderen afschrikt en dat zij zich ervan weerhouden zich in te laten met zulke activiteiten’’, reageerde de advocaat van het slachtoffer, Bradford Gilde. Hij verwacht niet dat Jackson het volledige bedrag zal uitbetalen. ,,De boodschap van de jury is dat als je het tot je missie maakt om iemand de rest van je leven emotioneel te ruïneren, je dan een vonnis kan verwachten dat je de rest van je leven financieel zal ruïneren”, aldus Gilde.

In 2016 begon de relatie tussen Jackson en het slachtoffer. Zij deelde tijdens die relatie intieme foto's van zichzelf met hem. In 2021 eindigde de relatie. De man kon dat niet verkroppen en postte, zonder toestemming van zijn ex, die intieme foto's op sociale media en pornosites. Ook zou hij een linkje van een Dropbox-max, met die beelden, naar haar familie, collega's en vrienden hebben gestuurd, zo staat in de gerechtsdocumenten.

Verder zou Jackson zich toegang hebben verleend tot haar mobiel, haar accounts op sociale media en haar e-mail. Zelfs het camerasysteem van de moeder van het slachtoffer werd gebruikt om haar te begluren.

Wraakporno

Volgens de aanklacht stuurde Jackson ook dit bericht: ‘Je zal de rest van je leven bezig zijn met het vruchteloos proberen uit te wissen van jezelf op het internet. Iedereen die je ooit zal tegenkomen, zal je verhaal kennen en gaan kijken. Fijne jacht.’

De advocaten van het slachtoffer stelden dat de dader met de zogenaamde ‘wraakporno’ haar ‘een combinatie van psychologische mishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik aandeed’. Gilde wees er bovendien op dat hij de omschrijving ‘seksueel misbruik op basis van beelden’ verkiest boven ‘wraakporno’, omdat die laatste term de indruk kan wekken dat het slachtoffer enigszins schuld treft.

Jackson verscheen zelf niet voor de rechtbank, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Het is niet de eerste keer dat er hoge schadevergoedingen voor slachtoffers van wraakporno worden toegekend in de VS. In 2018 kreeg een vrouw uit Californië een bedrag van 6,8 miljoen dollar (6,2 miljoen euro), omdat haar ex expliciete foto’s van haar op pornosites had gezet.

In 2016 gaven zo’n 10 miljoen Amerikanen aan het slachtoffer te zijn geweest van wraakporno. Meestal ging het om vrouwen tussen de 18 en 29, bleek toen uit een studie van het Data & Society Research Institute.

