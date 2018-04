Ruim 100 doden bij vliegtuigcrash Algerije

'Vijfhonderd gewonden in Syrische ziekenhuizen door gifgasaanval'

11:54 Naar schatting vijfhonderd slachtoffers van een vermoedelijke gifgasaanval in Syrië liggen in ziekenhuizen met 'tekenen en symptomen van blootstelling aan giftige chemicaliën'. Dit zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die de gemelde aanval met chemische wapens afgelopen weekend in Douma heeft veroordeeld.