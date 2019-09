Ruim 2000 ‘UFO-gelovers’ bijeen, maar ‘bestorming’ geheime Area 51 blijft uit

Op het zwaarbewaakte terrein zouden stiekem buitenaardse ruimteschepen en hun bemanning verstopt zijn. De initiatiefnemer van het evenement had mensen opgeroepen het complex vrijdag te bestormen. In totaal zegden ruim 2 miljoen mensen toe, maar volgens lokale media zijn ongeveer 2.300 mensen komen opdagen. Een bestorming bleef uit.

,,Een stel willekeurige mensen droegen gekke kostuums bij de ingang van de basis’’, zei een bezoeker. ,,Waarom zou je dat willen missen? Het is een ervaring die je maar één keer in je leven meemaakt.’’ Zo droegen sommige feestgangers ruimtepakken en maskers van buitenaardse wezens. Ook hadden sommigen spandoeken bij zich.

De festiviteiten zijn niet uitgelopen op een chaos, iets waar de Amerikaanse autoriteiten op voorhand bang voor waren. Zij waarschuwden mensen juist niet naar Area 51 te komen. Eén vrouw wist de streng beveiligde toegangspoort te passeren en werd tijdelijk vastgehouden, maar ze is inmiddels weer vrijgelaten. Twee bezoekers zijn aangehouden voor aanstootgevend gedrag en alcoholmisbruik. ,,De mensen zijn hier vooral om te kijken wat er aan de hand is’’, zei een veiligheidsagent. ,,Ze komen hier om plezier te hebben.’’

De geheimzinnige basis wordt volgens het Amerikaanse leger gebruikt voor het ontwikkelen van topgeheime militaire projecten. Maar er doen al decennia samenzweringstheorieën de ronde dat de VS op de basis de restanten van een UFO (en haar bemanning) verborgen houdt en er ook op andere wijze contact onderhoudt met buitenaards leven. In 1947 zou bij de basis een vliegende schotel zijn neergestort. Het gebied is daarom uitgegroeid tot bedevaartsoord voor mensen die in UFO’s en aliens geloven. De weg die naar het gebied leidt, Highway 375, is omgedoopt tot de Extraterrestrial (buitenaardse) Highway.

Volledig scherm Het officieuze ‘Alien Research Center’ in Hiko, Nevada, waar mensen zich verzamelen voor het ‘Storm Area 51'-evenement. © AP

Storm Area 51

Vanwege een uit de hand gelopen grap verzamelen zich uiteindelijk dus meer dan 2000 mensen in de gortdroge woestijn van Nevada, vlakbij Las Vegas. In juli maakte een Amerikaan op facebook het ‘Storm Area 51'-evenement aan om ‘de aliens te gaan zien’. Het motto was ‘They Can’t Stop All of Us. Met andere woorden: als we met zoveel mogelijk mensen de basis bestormen, kunnen ze ons niet allemaal tegenhouden. Binnen de kortste keren gaven 2,1 miljoen mensen vanuit de hele wereld aan te komen voor de geplande bestorming op 20 september. Wat het Amerikaanse leger er toe bracht in een officiële verklaring te stellen ‘iedereen te ontraden de basis te betreden’. ,,We staan altijd klaar om de eigendommen van Amerika te beschermen.’’

Volledig scherm © EPA

‘We bereiden ons voor op het ergste'

Het weerhield de eerste Amerikanen zich er niet van zich eerder deze week alvast te melden. Verslaggevers van de Las Vegas Revie Journal zagen al meerdere kampjes langs snelweg 375 bij het plaatsje Rachel. Bezoekers zetten er hun tenten of campers neer en laten vlaggen met ‘alien-thema's’ wapperen. Ken Faulhaver (64) zei tegen de krant: ,,We zijn hier voor het spektakel. We kopen wat bier en wat merchandise.” En: ,,Ik hoop dat de aliens komen om mee te feesten.” Bewoners van de dorpjes in het gebied vrezen dat er een massa mensen komt de komende dagen, zo vertellen ze aan verschillende persbureaus. ,,We bereiden ons voor op het ergste”, aldus een bewoner.

Dat is onder meer omdat festivalorganisatoren en andere commerciële partijen op het idee van de bestorming zijn gedoken. Op meerdere plekken in de regio zijn dezer dagen (muziek)evenementen onder namen als Area 51 Base Camp en Alienstock. Naast muziek staan er lezingen (over aliens) en films (ook over aliens) gepland.

Bier en vlaggen

Biermerk Budweiser sponsort een van de feesten en biedt ‘buitenaardse’ hoofddeksels. Ook maakte het merk een vlag (voor 75 dollar) die de aandacht moet trekken van UFO's en hun bemanning. Fastfoodgigant Arby’s verkoopt vanuit een special opgezet restaurant ‘het beste vlees voor buitenaards leven’.

Volledig scherm Het Amerikaanse biermerk Budweiser is een van de sponsors van de evenementen. © Getty Images

,,Dit fenomeen is een perfecte combinatie van onze interesse in aliens, het buitenaardse, overheidssamenzweringen en de wens om te weten wat we nog niet weten", zegt socioloog Michael Ian Borer van de Universiteit van Nevada tegen persbureau AP.

De twee Nederlandse YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep , die vorige week probeerden te weten te komen wat ze nog niet wisten, zijn donderdag ook weer vrij gelaten. De twee werden opgepakt toen ze met hun huurauto richting Area 51 reden en daarbij verschillende stopborden negeerden. Ze zaten meerder dagen vast en moeten een boete van 4500 dollar betalen. ,,Het is natuurlijk geen Nederlandse cel. Het is een klein celletje waar schimmels hangen en waar het naar urine ruikt. Heel gek om mee te maken”, aldus Sweep donderdagavond tegen Radio 538. Hij zei wel blij te zijn met de aandacht voor zijn YouTube-kanaal.

Volledig scherm Een ‘alienbar’ in de buurt van Area 51. © AP

Volledig scherm Twee bezoekers van de festiviteiten rond de basis. © Getty Images

Volledig scherm Medewerkers van een evenement bouwen een podium vlak voor waarschuwingsborden voor de militaire basis. © AP