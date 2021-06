Ruim duizend migranten op één dag teruggestuurd naar Libië

Azerbeid­zjan draagt vijftien krijgsge­van­ge­nen over aan Armenië

2:13 Een week voor de vervroegde parlementsverkiezingen in Armenië heeft Azerbeidzjan vijftien krijgsgevangenen overgedragen aan het buurland. De gevangenen werden aan de grens vrijgelaten, maakte het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag bekend. In ruil voor de vrijlating heeft Armenië een kaart overhandigd waarop staat aangegeven waar mijnen liggen, in een gebied dat vroeger door Armeense soldaten werd bezet, aldus het ministerie.