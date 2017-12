Ruim helft asielzoekers in Duitsland leeft van uitkering

Landsberg denkt dat vooral grote ondernemingen veel meer kunnen doen om vluchtelingen sneller te laten integreren op de arbeidsmarkt, zegt hij. Hij vindt de Duitse scholingsprogramma’s te star en wijst naar Denemarken als voorbeeld. ,,Daar worden vluchtelingen zo snel als mogelijk is aan het werk gezet, het machtig worden van de taal verloopt dan gelijktijdig. Duitsland moet met nieuwe concepten komen voor deze nieuwe uitdagingen.''



Op een over dit onderwerp gehouden peiling op de site van de krant Die Welt reageerden dit weekeinde bijna 100.000 lezers. Driekwart vindt het niet goed als de Duitse staat het vluchtelingen makkelijker zou maken een baan te vinden.



Sigmar Gabriel (SPD), de aftredende minister van Buitenlandse Zaken en vicekanselier erkende dit weekeinde dat er grenzen zijn aan de integratiecapaciteit. Voor één miljoen vluchtelingen zijn er 25.000 extra leraren, 15.000 opvoeders en begeleiders en tig-duizend nieuwe woningen nodig. ,,Het volstaat niet te zeggen dat immigratie prachtig is. In de realiteit integreren we ze niet genoeg en laten we veel mensen aan hun lot over'', aldus Gabriel in de WAZ.