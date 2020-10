Ruim helft meisjes krijgt te maken met online-intimidatie

UPDATE Europese leiders na uren eens over sancties tegen Belarus

2 oktober De Europese leiders zijn het na urenlang onderhandelen eens geworden over de betrekkingen met Turkije én sancties tegen Belarus. Ook Cyprus, dat strafmaatregelen voor Belarus blokkeerde zolang de EU niet fermer optreedt tegen Turkije vanwege illegale gasboringen in zee bij het eiland, is akkoord, bevestigen Brusselse bronnen. Premier Rutte vindt de sancties tegen Belarus ‘laat, maar niet te laat’.