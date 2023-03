Ruim honderd arrestaties in Iran na vergiftiging schoolmeisjes

Sinds november zijn duizenden meisjes in heel Iran vergiftigd op school. Ze kregen klachten als duizeligheid, misselijkheid en ademhalingsproblemen na het ruiken van een onbekende geur, wat doet vermoeden dat ze werden blootgesteld aan een giftig gas. Het is nog onbekend welk middel is gebruikt. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis. Voor zover bekend overleefden alle meisjes de vermoedelijke vergiftigingen.

Ook is nog onduidelijk waarom de meisjes zijn vergiftigd. Het Iraanse ministerie spreekt bij de bekendmaking van de arrestaties over het doel ,,terreur te zaaien onder het volk en studenten en scholen te sluiten”. Het Iraanse regime spreekt van ‘mogelijke linken met terreurorganisaties’. In de verklaring gaat het ook over een mogelijke link met een oppositiegroep die in ballingschap in Albanië zit.

Grote onvrede

Het gaat om de Iraanse Volksmoedjahedien (MEK). Die verzetsbeweging wil het regime van ayatollah Ali Khamenei omverwerpen. Teheran heeft de club als terroristisch bestempeld. De arrestaties vonden plaats in vijf verschillende provincies, aldus plaatsvervangend binnenlandminister Majid Mirahmadi tegen staatsmedia.

Sommige ouders hebben vanwege de vergiftigingen al besloten hun kinderen van school te halen. De vergiftigingen leiden tot nieuwe protesten tegen het regime in Teheran, dat al te maken had met grote onvrede onder de bevolking. Iraniërs houden sinds september grote antiregeringsbetogingen. Die protesten begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij werd door de moraalpolitie opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen en stierf in detentie.