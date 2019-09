Ruim honderd gewonden bij reeks aardbevingen in Albanië

'Houthi's waarschu­wen voor nieuwe aanval Iran’

2:18 Hooggeplaatste Houthi-rebellen in Jemen hebben buitenlandse diplomaten gewaarschuwd dat Iran een nieuwe aanval in de regio aan het voorbereiden is. Teheran zou de Jemenitische opstandelingen hebben gevraagd om daar een rol in te spelen, zeggen ingewijden tegen de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.