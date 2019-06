Ruim twaalf jaar cel voor politieman VS die ongewapende vrouw doodschoot

Modetijd­schrift na schokkende Net­flix-se­rie: Linda Fairstein verdiende titel Vrouw van het Jaar niet

21:11 De storm van kritiek op de Amerikaanse officier van justitie Linda Fairstein is nog altijd niet gaan liggen. Het wereldberoemde modetijdschrift Glamour is zo geschrokken van de nieuwe Netflix-serie When They See Us dat is besloten om haar in 1993 verworven titel ‘Vrouw van het Jaar’ per direct in te trekken.