Ruim zestig kinderen overleden dit jaar in Syrische opvangkampen

Er leven volgens Save The Children 40.000 kinderen afkomstig uit zestig verschillende landen in de overvolle kampen al-Hol en al-Roj in Syrië, waar families terechtkomen die vermoedelijk banden hebben met Islamitische Staat (IS). Er zijn echter ook mensen aanwezig die simpelweg hun huizen in Irak of Syrië uit zijn gevlucht vanwege de IS-bezetting. ,,De rijkste landen ter wereld zijn er niet in geslaagd kinderen daar weg te halen”, schrijft de organisatie. Dit jaar zijn er al 62 kinderen overleden. In kamp al-Hol werden 73 mensen, onder wie twee kinderen, vermoord.