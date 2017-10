Rusland: agressieve Iran-koers VS is gedoemd te mislukken

Ook Iran is, zoals te verwachten viel, niet te spreken over de toespraak van Donald Trump. De Iraanse president Rohani viel over de toon van de speech. Die zat volgens hem vol 'gescheld en ongefundeerde beschuldigingen'. Iran zal zich aan het akkoord houden, zo lang dat in het belang van Teheran is, aldus Rohani.



Volgens de president kan een enkel land het akkoord niet intrekken en zal Amerika geïsoleerd staan als het tegen het akkoord in gaat. Hij kondigde aan dat Iran zijn inzet zal verdubbelen om wapens te maken die vijanden afschrikken en zijn raketprogramma uit te breiden. Dat laatste is een doorn in het oog van Trump.