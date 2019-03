Rusland arresteert Oekraïens hoofd van kerk op de Krim

Het kalifaat is dood, maar Islamiti­sche Staat springle­vend

15:29 Het is een kwestie van uren voordat Islamitische Staat de witte vlag hijst in Baghouz of – waarschijnlijker – tot de laatsten van de meest fanatieke jihadistische strijder is gedood. Het laatste stukje kalifaat is daarmee dan veroverd door de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), dankzij Amerikaanse luchtsteun.