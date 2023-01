Rusland claimt verovering Soledar: Oekraïne verliest naast strategische plaats ook waardevolle zoutmijnen

Met video Britse rockgita­rist Jeff Beck overleden (78), verlegde grenzen van blues, jazz en rock-’n-roll

De Britse rockgitarist Jeff Beck is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn familie laat weten dat de muzikant een hersenvliesontsteking had en dinsdag ‘vredig’ is heengegaan. Beck stond bekend als een van de beste gitaristen van zijn generatie.

12 januari