Rusland: Duitsers belemmeren onderzoek Navaly

Gewapende mannen kapen helikopter in Antwerpen om boven gevangenis te vliegen

25 september In Antwerpen is vandaag een helikopter gekaapt, waarna de piloot gedwongen werd onder andere boven de vrouwengevangenis van Vorst te vliegen. Daar kon de helikopter echter niet landen. De helikopter is later elders in België teruggevonden. De kapers zijn gevlucht, de piloot wordt ondervraagd.