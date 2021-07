Rusland kijkt met argusogen naar het ‘Afghaanse gevaar’

Vloedgolf verrast bewoners Duits verzor­gings­huis: 12 mensen met zware beperkin­gen verdronken

16 juli De watersnoodramp in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts heeft op sommige plaatsen een wel heel bittere tol geëist. In de zwaar getroffen regio Ahrweiler blijken twaalf bewoners van een verzorgingshuis voor mensen met een beperking te zijn verdronken. Ze werden in hun slaap verrast door het wassende water.