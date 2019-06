Rusland krijgt stemrecht terug in Raad van Europa

Update Duitse straalja­gers klappen op elkaar, één piloot komt om het leven

24 juni Een piloot is om het leven gekomen doordat twee Duitse gevechtsvliegtuigen met elkaar in botsing kwamen. De bestuurder van het andere toestel kon zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen en is levend teruggevonden, meldt de Duitse luchtmacht.