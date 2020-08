‘Rusland registreert als eerste ter wereld vaccin tegen coronavirus’

Update/video Regering Libanon stapt op: ‘Explosie was gevolg van structure­le corruptie’

10 augustus De regering van Libanon treedt af in de nasleep van de fatale explosie vorige week in de haven van Beiroet. Premier Diab maakte dat bekend in een televisietoespraak. Volgens hem is het drama in de hoofdstad te wijten aan structurele, grootschalige corruptie. ,,Wij staan aan dezelfde kant als de mensen die oproepen om de verantwoordelijken voor deze misdaad te achterhalen.’’