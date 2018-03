Rusland rouwt en blijft ziedend om brand in winkelcentrum

Vandaag zijn de eerste slachtoffers begraven van de brand in het Siberische Kemerovo. President Poetin heeft deze dag uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. In heel het land hingen vlaggen halfstok.

Er moet echt iets aan de hand zijn willen de Russische staatsmedia geen overuren draaien over de Skripal-gifgasaffaire en daaruit volgende de diplomatieke rel met de Verenigde Staten en de EU. Normaliter is een (nog) onbewezen aanklacht tegen Rusland een cadeautje om gevoelens van vaderlandsliefde en de dreiging van ‘buiten’ te kunnen oppoken. Maar nu toch even niet, want er woedt een grote brand in de publieke opinie. Het verdriet om de slachtoffers in een Siberisch winkelcentrum 'Winterkers' in de stad Kemerovo, 300 kilometer oostelijk van Moskou, is opgelaaid tot nationale verontwaardiging. Corruptie en criminele nalatigheid zouden aan 64 mensen het leven hebben gekost, onder wie 41 kinderen.

Gezin

Onder de doden ook het bijna voltallige gezin Vostrikov. Alleen vader Igor (31) overleefde. Moeder Elena (30), kinderen Roman (2), Artem (5) en Anna (7) en schoonzus Aljona (23) kwamen om in de vlammen. De meeste slachtoffers vielen in een bioscoop en op de kinderspeelplaats op de vierde etage. Vluchtwegen waren er nauwelijks, alarmsystemen waren kapot en nooduitgangen zaten op slot, volgens getuigen en berichten in de Russische media. Bovendien vluchtte bioscooppersoneel als eerste weg, zonder zich om de mensen in de zaal te bekommeren.

President Poetin was daags na de brand in Siberië en hekelde 'criminele nalatigheid en vuiligheid'. Zowel bij de bouw van het winkelcentrum als bij het naleven van de veiligheidsregels zou het een zootje zijn geweest in Siberië. Degenen die hadden moeten controleren gaven ook niet thuis, zodat het beeld ontstaat van een grote fuik waarin zo veel mogelijk geld moest worden verdiend zonder aandacht voor de veiligheid van het publiek.

Vandaar ook de boosheid van Poetin. ,,Wat is hier gebeurd? Dit is geen oorlog, het is geen onverwachte methaanexplosie in een kolenmijn. Mensen kwamen hier om zich te ontspannen. Kinderen'', zo zei de president.

Volledig scherm In Rusland hangen alle vlaggen vandaag halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de brand. © REUTERS

De tevredenheid over zijn herverkiezing en zelfs de spionnenaffaire zijn de laatste dagen plotseling overschaduwd door de brand. In de sociale media gaan critici los over de onuitroeibare corruptie die achter het drama zou liggen. De boosheid in het land wordt gevoed door vermeende leugens van de overheid over het aantal slachtoffers. Niet 64 mensen zouden zijn omgekomen maar minstens 85, want zo veel worden er volgens nabestaanden in Kemerovo vermist.

Er heerst veel twijfel of de ware toedracht ooit bekend zal worden en of er verantwoordelijken woorden aangewezen. In het verleden bleken zowel politie als justitie niet altijd bestand tegen de druk van hogere zakelijke of politieke belangen. Het Russische parlementslid Anton Gorelkin noemde op Facebook een lijst van mogelijke oorzaken – er is sprake van kortsluiting – maar de werkelijke oorzaak van de tragedie was volgens hem ‘hebzucht’. Terwijl Poetin in Kemerovo was demonstreerden honderden bewoners uit de stad tegen de burgemeester en eisten zijn ontslag. ,,Waarom vertellen ze ons de waarheid niet”, zo klonk het op straat terwijl Poetin langskwam.

Volledig scherm Het gezin Vostrikov, alleen vader Igor leeft nog.

Voormalig topambtenaar en advocaat Koloj Achilgov twittert veelzeggend: ‘Zelfs als het officiële dodental reëel is, dan nog; iedereen weet tenslotte dat de regering loog over Beslan (de mistige gijzeling op een school in Beslan, tussen 334 en 385 slachtoffers, red.), Nord-Oost (de gijzeling in het Doebrovkatheater in Moskou waarbij het leger bedwelmingsgas inzette, wat tot veel doden zou hebben geleid, red.), Koersk (de gezonken kernonderzeeër waarop 188 opvarende verdronken, Rusland weigerde aanvankelijk buitenlandse hulp, red.) en vele andere dingen. Dus zijn ze zelf schuldig aan het stijgende niveau van wantrouwen.'