Rusland stuurt filmploeg naar ISS om eerste ‘ruimtefilm’ te maken

11 mei Seriemoordenaar en kinderverkrachter Michel Fourniret (79), ook wel bekend als ‘de Franse Dutroux’ of het ‘monster van de Ardennen’, is overleden zonder nog nieuwe moorden te bekennen. Hij werd ervan beschuldigd dat hij jarenlang in Frankrijk en België jonge vrouwen heeft ontvoerd, verkracht en vermoord.