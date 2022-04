Rusland toont bemanningsleden gezonken vlaggenschip Moskva (maar enkele lijken er te ontbreken)

Het is na enkele dagen nog altijd niet duidelijk hoeveel bemanningsleden het zinken van de Moskva precíés hebben overleefd. Volgens Moskou konden de opvarenden op tijd geëvacueerd worden naar andere schepen in de buurt, volgens Kiev werden er maar 58 gered.



Op de beelden van het Russische ministerie van Defensie zijn zo’n 150 opvarenden te zien terwijl ze worden begroet door de opperbevelhebber van de Russische marine, admiraal Nikolai Yevmenov. De beelden zouden opgenomen zijn in Sebastopol, een havenstad op de door Rusland geannexeerde Krim en tevens thuishaven van de Moskva.