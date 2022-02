Rusland valt Oekraïne binnen: dit weten we nu

videoHet Russische leger is vanochtend vroeg begonnen met de oorlog tegen Oekraïne. De Russen voeren van drie kanten aanvallen uit op militaire doelen. Ze hebben een vliegveld in handen gekregen niet ver van de hoofdstad Kiev. De aanval wordt wereldwijd scherp veroordeeld. Oekraïeners vluchten massaal voor het oorlogsgeweld.

President Vladimir Poetin heeft officieel opdracht gegeven tot de inzet van de strijdkrachten in de oostelijke Oekraïense regio’s Loehansk en Donetsk, zo maakte het Kremlin vanochtend bekend. Dat begon met raketaanvallen op verschillende militaire doelen in de zuidelijke steden Odessa en Marioepol, en de oostelijke steden Charkov en Kramatorsk.



Later op de dag vielen Russische helikopters een militair vliegveld in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev aan. Na een urenlang gevecht hebben de Russen luchtmachtbasis Hostomel veroverd. Inmiddels gebruiken de Russen het vliegveld (ongeveer 25 kilometer ten noordwesten van het centrum van Kiev) om er troepen heen te brengen. Twintig helikopters hebben er vanmiddag luchtlandingstroepen afgeleverd.



Russische militairen rukken in voertuigen op vanuit Belarus, ten noorden van Oekraïne, richting Kiev. Ze hebben de oude kerncentrale van Tsjernobyl ingenomen. Het personeel zou gevangen genomen zijn. Een opslagplek voor kernafval is beschoten. Het gebied is radioactief sinds een kernreactor ontplofte in 1986. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de aanval op Tsjernobyl ‘een oorlogsverklaring aan heel Europa’.

De Oekraïners vrezen dat de Russen luchtlandingen uitvoeren om daarna het regeringsdistrict in de hoofdstad te veroveren. Een hooggeplaatste Russische parlementariër zegt dat Moskou in Oekraïne een pro-Russische regering wil installeren om de Amerikaanse invloed te verdrijven.

Het Russische leger heeft naar eigen zeggen vandaag 83 doelwitten op het Oekraïense vasteland vernietigd. Tot dusver is het een aanval ‘uit het boekje’ om zoveel mogelijk verwarring te zaaien, analyseren Nederlandse oud-generaals.

Wat weten we tot nu toe over de aanval op Oekraïne? Bekijk het in deze video:

Oorlog van agressie

President Volodymyr Zelensky heeft alle burgers met militaire ervaring opgeroepen mee te doen aan de strijd. Zij worden van wapens voorzien, zei Zelensky in een televisietoespraak. ,,We worden aangevallen vanuit het noorden, het oosten en het zuiden. Rusland staat aan de kant van het kwaad.”

Alle diplomatieke banden met Rusland zijn verbroken. Ook is het luchtruim boven Oekraïne gesloten vanwege gevaar voor de burgerluchtvaart.

Aan Oekraïense zijde zijn 57 doden en 169 gewonden gevallen, meldde de Oekraïense minister van Volksgezondheid vanavond. Onder hen zijn vijf militairen die in een Oekraïens legervliegtuig zaten, dat ten zuiden van Kiev door nog onbekende oorzaak neerstortte.

Het land claimt zeker vijftig Russische militairen te hebben gedood in de omgeving van Loehansk. Ook zou het Oekraïense leger drie Russische helikopters en zes vliegtuigen hebben neergehaald, en vier Russische tanks verwoest.

Klassieke aanvallen

Militaire experts zeggen dat klassieke aanvallen zijn uitgevoerd die voorafgaan aan het inzetten van grondtroepen. Volgens Rusland is de Oekraïense luchtverdediging uitgeschakeld met de vroege raketaanvallen. In de omstreden regio Donbas zijn bij de ‘volksrepubliek’ Loehansk militaire colonnes de grens overgetrokken. Russische tanks zijn ook rond de stad Charkov gezien, vlakbij de grens met Rusland in het noordoosten.

Rusland had 170.000 soldaten langs de grenzen van Oekraïne klaarstaan. In Belarus heeft Rusland naar schatting 30.000 militairen paraat vanwege gezamenlijke militaire oefeningen. De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko ontkent dat militairen uit zijn land betrokken zijn bij de aanval.

Wereldleiders geschokt

Wereldwijd is geschokt gereageerd op de Russische aanval. De Amerikaanse president Joe Biden heeft Poetin ervan beschuldigd ‘opzettelijk’ een ‘oorlog’ tegen Oekraïne te beginnen. Alleen Rusland is verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende doden en menselijk lijden, zei Biden. Hij kondigde vanavond zware sancties en exportbeperkingen aan tegen Rusland.

,,We zitten in het donkerste uur van ons continent sinds de Tweede Wereldoorlog’’, stelde EU-buitenlandchef Josep Borrell vanavond. ,,Een kernwapenmacht is een grootschalige invasie begonnen in een democratisch buurland en bedreigt iedereen die wil helpen met nucleaire vergelding.”

De EU-regeringsleiders zijn vanavond nieuwe sancties tegen Rusland overeengekomen. Met de maatregelen worden verschillende Russische sectoren geraakt, de handel beperkt en meer Russen op de zwarte lijst geplaatst.

De Navo stuurt meer militairen en materieel naar de lidstaten in Oost-Europa die zich bedreigd voelen door Rusland. De leiders van de dertig landen houden morgen een digitale vergadering. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne in de sterkst mogelijke bewoordingen. ,,Ondanks onze herhaalde waarschuwingen en onvermoeibare diplomatieke inspanningen, heeft Rusland de weg van agressie gekozen tegen een soeverein en onafhankelijk land”, zei Stoltenberg.

Vluchtelingen

Enkele duizenden Oekraïners zijn vandaag gevlucht richting buurlanden, voornamelijk Moldavië en Roemenië. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schat in dat zo’n 100.000 Oekraïners hun huis hebben verlaten.

In de landen rondom Oekraïne heerst grote bezorgdheid. Het leger van Polen is in de hoogste staat van paraatheid gebracht en Litouwen en Moldavië hebben de noodtoestand uitgeroepen. De landen in de regio vrezen een grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne.



De Europese Unie zegt klaar te zijn voor de komst van Oekraïense vluchtelingen. ,,We zijn volledig voorbereid en ze zijn welkom”, zegt Von der Leyen. ,We hebben met alle EU-lidstaten in de frontlinie expliciete plannen gemaakt om deze vluchtelingen meteen te kunnen verwelkomen en te herbergen.”

Ook onder meer Duitsland, Slowakije en Roemenië hebben toegezegd hulp te bieden. Polen opent langs de grens negen opvangcentra voor vluchtelingen.

Gironummers

Het Rode Kruis en stichting Vluchteling hebben vandaag elk een girorekening geopend waarnaar Nederlanders geld kunnen overmaken voor hulp aan Oekraïne en omliggende landen. De organisaties verwachten dat komende tijd veel hulp zoals voedsel, water, medische zorg en psychosociale zorg nodig zal zijn voor mensen die op de vlucht slaan. Geld storten kan op giro 5125 (Rode Kruis) en giro 999 (Stichting Vluchteling).

UNHCR waarschuwt voor de ‘verwoestende gevolgen’ voor de burgerbevolking. De VN-vluchtelingenorganisatie vreest dat ‘talloze levens worden verscheurd’.

Volksrepubliek

Poetin heeft Oekraïense militairen opgeroepen ‘hun wapens neer te leggen’. Volgens hem is de operatie bedoeld om ‘mensen te beschermen’. De Russische president verwees ook naar het ‘nazisme’ dat volgens hem in Oekraïne aanwezig is en waar Russischtaligen het slachtoffer van zouden zijn. Hij sprak eerder van een ‘vredesmissie’. Rusland zal ‘onmiddellijk reageren’ in het geval van ‘buitenlandse bemoeienis’. Ook stelt hij dat ‘bloedvergieten voor rekening van het Oekraïense regime komt’.

