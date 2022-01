Rusland verwerpt Britse beschuldiging dat het ‘marionetten-regime’ in Oekraïne wil installeren

De Britse regering zei zaterdag informatie te hebben dat Rusland een pro-Russische regeringsleider in Oekraïne aan de macht wil helpen, terwijl het ondertussen de opties openhoudt voor een invasie van zijn buurland. De bewering was gebaseerd op een analyse van informatie van inlichtingendiensten, zonder dat bewijs werd geleverd die de claim staafden.

In Kiev is niemand gerust op een goede afloop

In een zeldzame openbare verklaring die het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdagavond publiceerde, staat dat de Russische geheime diensten contact hebben met verschillende Oekraïense politici, onder wie enkele voormalige ministers en oud-premier Mikola Azarov. Hij trad in januari 2014 af, ten tijde van grote pro-Europese protesten in het land. Uiteindelijk leidden die protesten tot het vertrek van de toenmalige pro-Russische president, die later naar Rusland vluchtte. In de Britse verklaring wordt de oud-parlementariër Evgeni Moerajev genoemd als potentiële leider van een pro-Moskou-regering in Oekraïne.